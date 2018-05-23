Сегодня 23 мая 2018 года, 16:28

О доказательной силе сведений, собранных в ходе частного расследования, слушателям LHS рассказал В.Рудниченко (МЮФ Integrites)

О доказательной силе сведений, собранных в ходе частного расследования корпоративного мошенничества, слушателям Legal High School в рамках сегодняшнего блока «White collar crime» Школы уголовной практики рассказал партнер МЮФ Integrites Владимир Рудниченко.

Лектор подчеркнул, что, согласно части 2 статьи 22 Уголовного кодекса (УК) Украины, процесс доказывания состоит в сборе, проверке и оценке доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства. В числе последних Владимир Рудниченко назвал три ключевых: событие уголовного преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения уголовного правонарушения); виновность обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, форма вины, мотив и цель совершения преступления; вид и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением, а также размер процессуальных издержек. Именно это третье обстоятельство, как отмечалось, в большей степени волнует клиента, хотя для адвоката важны все они.

Владимир Рудниченко озвучил ключевой постулат: стороны уголовного производства свободны в использовании своих прав только в рамках и способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом (УПК) Украины. Из этого следует, что все сведения, собранные в ходе частного расследования (с помощью инструментов законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности, например опроса лиц по их согласию), потом повторно придется «прогонять» через механизмы УПК Украины, чтобы впоследствии ссылаться на них в суде. В этом случае определенным препятствием для сведений, собранных в рамках частного расследования, служат предписания части 1 статьи 86 УПК Украины о том, что доказательство признается допустимым, если оно получено в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Лектор также детально проанализировал опции, которые в этом случае предоставляются адвокатам статьей 20 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», с точки зрения перспективности собранных сведений в суде. Например, по убеждению Владимира Рудниченко, сегодня для адвоката нет никакого смысла проводить любую экспертизу (получать письменные заключения специалистов, экспертов по вопросам, требующим специальных знаний) до начала уголовного производства.

Владимир Рудниченко резюмировал: сегодня частные расследования постепенно становятся частью украинской юридической практики. Но идеального рецепта их эффективного проведения нет, только личный опыт может помочь адвокату понять, какой алгоритм в этом случае лучше использовать. Самое главное — необходимо помнить, что сведения, собранные в ходе частного расследования, должны рассматриваться сквозь призму инструментов, предусмотренных УПК Украины.