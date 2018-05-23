Сегодня 23 мая 2018 года, 14:46

На форуме, посвященном ТЦО, обсудили банковские и валютные аспекты

В столице продолжается международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование-2018».

«Сегодня рынок говорит о том, что НБУ не готов отпускать рычаги управления, и эта тенденция прослеживается в законопроекте о валюте, принятом в первом чтении. Будут ли внесены изменения ко второму чтению Национальным банком в этой сфере и ожидать ли рынку послабления в управлении?» — задал вопрос модератор третьей сессии четвертого международного форума Руслан Чорный, шеф-редактор информационного агентства «Финансовый клуб», представителю НБУ.

Евгений Степанюк, начальник управления реформирования финансового сектора департамента стратегии и реформирования НБУ, отвечая на вопрос, отметил, что быстрая либерализация может повлиять на состояние валютного рынка, в том числе и негативно. В связи с этим соответствующие шаги в данном направлении будут постепенными и осторожными. Кроме того, он сообщил, что НБУ не ограничен в сроках снятия ограничений для рынка.

Непосредственно в своем докладе спикер представил дорожную карту валютной либерализации в Украине и рассказал о его влиянии на ВЭД. «Львиная доля операций с привлечением инвестиций и кредитов в Украину осуществляется через зарубежные посреднические структуры», — сообщил он. Также он перечислил обязательства в рамках минимального стандарта имплементации плана BEPS.

«ТЦО и таможенная стоимость, есть взаимосвязь?» — тема доклада Анны Хабло, главного государственного инспектора управления таможенной стоимости департамента администрирования таможенных платежей ГФС Украины.

По словам спикера, сам по себе факт подачи документации относительно ТЦО не может служить основанием для заявленной таможенной стоимости.

«Эра отмены банковской тайны началась с момента принятия США соответствующего закона, предусматривающего, что все платежи, которые идут через американскую банковскую систему, должны быть простыми и прозрачными» , — подчеркнул Вадим Поляков, соучредитель инвестиционно-консалтинговой группы BPT GROUP. К тому же раскрытие информации из банков на сфере ТЦО никоим образом не сказывается.

Завершил сессию доклад Ярослава Романчука, управляющего партнера EUCON Международный правовой центр, о плане BEPS в контексте введения прозрачного налогового планирования.

Спикер отметил, что план BEPS следует рассматривать сквозь призму трех позиций, таких как явление, документация и набор инструментов для борьбы с явлением агрессивного налогового планирования.

Более подробно г-н Романчук рассказал о положениях документа, которые Украина обязана имплементировать. Одним из последствий реализации плана BEPS, по мнению докладчика, станет исчезновение офшорных юрисдикций, в связи с чем от них сегодня следует отказываться. Также Ярослав Романчук в этом аспекте отметил «конец эры банковской тайны» и раскрытие информации о бенифициарах. К слову Украина, одна из первых стран, которая такую информацию раскрыла, но, по словам спикера, к качеству информации есть масса вопросов.

«ОЭСР рекомендовала имплементировать законодательство о консультантах, предусматривающее обязанность предоставления в соответствующие органы информации об операциях, которая предоставляется клиентами», — очертил еще одно последствие реализации плана для рынка г-н Романчук.

Представил участникам спикер и Ukrainian Business Hub, созданный для украинского бизнеса в Польше.