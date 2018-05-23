Сегодня 23 мая 2018 года, 13:03

Участники Discussion hub LHS поделились секретами «белой» защиты от уголовного обвинения

Сегодня в Legal High School стартовал специальный блок «White collar crime». Занятия в Школе уголовной практики начались не с традиционной лекции, а с нового формата — расширенной экспертной дискуссии — Discussion hub LHS, тон которой задавал Тарас Пошиванюк, партнер ЮФ EQUITY. Участники обсуждения — представители судейского, прокурорского адвокатского и научного сообщества — за круглым столом анализировали следующие вопросы:

— налоговые проверки как основания для открытия уголовного производства: проблема квалификации преступлений и проведение следствия в условиях отсутствия законодательных оснований для деятельности налоговой милиции;

— роль АРМА в расследовании экономических преступлений: статус без полномочий?

— проблема провокации преступлений и разграничения от «присоединения к преступной деятельности» в свете решения Европейского суда «Романаускас против Литвы» и «Романаускас против Литвы» №2;

— сохранение репутации подозреваемого/обвиняемого/подсудимого. Работа со СМИ.

Как подчеркнул Евгений Солодко, управляющий партнер АО «Солодко и Партнеры», тот факт, что в Украине налоговые споры очень часто переходят в плоскость уголовного процесса — это нонсенс, а уголовные производства по статье 212 Уголовного кодекса (УК) Украины — профанация. По убеждению докладчика, государственная политика не должна строиться по принципу «выбивания» налогов — осуществления давления на бизнес посредством уголовного и уголовного процессуального законодательства. Наоборот, государство должно сделать все возможное, чтобы мотивировать предпринимателя к добровольной уплате налогов и чтобы этот процесс был экономически выгодным для него.

«Сформировал ли Верховный Суд (ВС) новые правовые позиции по «делам по статье 212 УК Украины», поинтересовался у судьи Кассационного уголовного суда в составе ВС Наталии Марчук модератор. По словам судьи, практика пяти месяцев работы нового ВС показывает, что указанные категории споров до наивысшей инстанции в системе судоустройства Украины практически не доходят. А вот по делам относительно провокации преступлений определенная практика нового ВС уже сформировалась. Как отметила Наталия Марчук, грань между провокацией и «преступлениями, которые были взяты под контроль правоохранительных органов» очень тонка: разграничить эти два понятия без надлежащей доказательственной базы очень сложно. Кроме того, она обратила внимание, что уголовный процессуальный закон не раскрывает понятия «провокация», также существует проблема привлечения к ответственности за провокацию преступления: даже если суд констатировал, что в действиях правоохранительных органов присутствовали признаки провокации, прокуратура, как правило, не инициирует вопрос о привлечении к ответственности соответствующих лиц.

«Сегодня ни один правоохранитель не был привлечен к ответственности, не получил реального приговор за то, что совершал в ходе проведения обысков, негласных следственных действий, сбора доказательств и т.д. действия, которые, мы, адвокаты, считаем явными нарушениями», — подчеркнул партнер AO Barristers Алексей Шевчук. По его мнению, сегодня у адвокатов есть законодательные инструментарии для привлечения следователей и прокуроров к ответственности (например, заявить отвод), но эти механизмы, к сожалению, не работают на практике.

Также участники Discussion hub LHS узнали о роли Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в расследовании экономических преступлений и о главных позитивных результатах деятельности этого органа из первых уст — от советника председателя АРМА Елены Галигузовой. Кроме того, эксперты проанализировали особенности защиты фигурантов уголовных производств, которые переходят в публичную плоскость.