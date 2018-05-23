Сегодня 23 мая 2018 года, 13:03

В ГФС поступила первая заявка на подписание договора о ценообразовании — советник министра финансов

На вопрос, к чему готовиться бизнесу, участники четвертого международного форума «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование-2018» отвечали в рамках второй сессии форума, модератором которой выступил Юрий Циганок, руководитель бухгалтерского направления ЛИГА:ЗАКОН.

Общий обзор предыдущей отчетной компании и проверок в 2017-2018 годах представила Наталья Рубан, директор департамента аудита ГФС Украины. Спикер отметила, что это уже пятая отчетная кампания, за которую подали отчетность от 2,5 тыс. предприятий на общую сумму 2,2 триллионов грн. По результатам проверок установлены 664 нарушения в сфере отчетности контролируемых операций на общую сумму 175 млн грн штрафных санкций. В части документации относительно ТЦО установлены 15 нарушений с суммой штрафов в размере 4,6 млн грн.

Татьяна Острикова, народный депутат Украины, рассказала о последних законодательных инициативах и причинах, которые затягивают их принятие. Она напомнила, что на прошлой неделе был принят в первом чтении законопроект о валютном регулировании. Тем не менее документ содержит одну очень весомую оговорку, которая влияет на его вступление в силу. Речь идет о том, что либеральные положения валютного регулирования вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс Украины, то есть с имплементацией плана BEPS, а также с введением более жестких мер для постоянных представительств нерезидентов. Народный депутат также ознакомила участников с уже разработанными законопроектами о контролируемых иностранных компаниях и налоге на выведенный капитал.

Детально принятые в текущем году изменения проанализировал Евгений Козлов, советник министра финансов Украины. В частности, введен контроль за операциями между нерезидентом и его постоянным представительством. «При определении перечня контролируемых операций используется лишь один критерий — сумма в 10 млн грн», — обратил внимание докладчик. Предусмотрены новые критерии относительно связанных лиц. Кроме того, спикер представил обновленные критерии формирования перечня низконалоговых юрисдикций.

Распространение 30-процентной корректировки на операции с нерезидентами организационно-правовых форм, определенных в перечне КМУ, — очередные изменения, которые следует учитывать налогоплательщикам, подчеркнул г-н Козлов.

Также он напомнил, что была уточнена процедура предварительного согласования ценообразования. В данном случае речь идет о возможности применения договора как для будущих, так и для предыдущих периодов. В завершение доклада он сообщил, что в ГФС уже поступила первая заявка на подписание договора о ценообразовании.

Следующий доклад был посвящен проблемам практического применения законодательства. Лариса Врублевская, руководитель практики ТЦО ЕUCON Международный правовой центр, рассказала о хозяйственных операциях между нерезидентом и его постоянным представительством в Украине. Г-жа Врублевская отметила, что в данном случае финансирование деятельности постоянных представительств может быть признано контролируемой операцией. В связи с этим постоянным представительствам в Украине следует готовиться к тому, чтобы подтверждать такие операции как услуги.

Что касается порядка применения перечней КМУ №1045 и № 480, то операции за период с 27 июля по 31 декабря 2017 года считаются контролируемыми, обратила внимание спикер.

Следующий блок доклада г-жи Врублевской касался разных периодов проведения корректировки финансового результата до налогообложения для контролируемых и неконтролируемых хозяйственных операций. К сожалению, ГФС сейчас занимает позицию, в соответствии с которой корректировка на 30% должна производится ежеквартально. Но такая позиция не выгодна налогоплательщикам. «В этом случае выходом станет обоснование, что такие операции не являются контролируемыми и суммы таких операций соответствуют принципу «вытянутой руки» согласно процедуре, установленной статьей 39 НК Украины», — порекомендовала спикер.