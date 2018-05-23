Сегодня 23 мая 2018 года, 13:03

Начал работу форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование-2018»

В Киеве проходит четвертый международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование-2018». «Искренне желаю вам не иметь проблем в сфере трансфертного образования», — пожелала участникам мероприятия Лариса Врублевская, руководитель практики ТЦО ЕUCON Международный правовой центр, открывая форум.

В свою очередь Ярослав Романчук, адвокат, управляющий партнер EUCON Международный правовой центр, сообщил, что в этом году форум дополнен новой тематикой, посвященной международному налоговому планированию.

«Сегодня невозможно говорить о национальном законодательстве в отрыве от мировых тенденций», — отметил г-н Романчук, представляя спикеров первой панельной дискуссии под названием «Как международные налоговые тренды будут влиять на налоговую систему Украины и трансфертное ценообразование».

Иван Миклош, председатель Стратегической группы советников премьер-министра Украины, рассказал о процессе реформирования налоговой системы в Словакии. Кроме того, он отметил: в каждом учебнике написано, что налоговая система должна быть простой и мотивировать к инвестированию. Тем не менее практически в большинстве стран налоговые системы не основаны на этих принципах.

«Украина имеет очень хорошие возможности для стремительного экономического роста, но только инвесторы позволят принести прогресс и экономический рост», — уверен он. Для этого необходима согласованная позиция парламента и правительства, которой, к сожалению, в Украине нет. Более того, большую проблему в этом направлении создают альтернативные законопроекты, поданные народными депутатами, что в последующем приводит к непринятию ни одного из представленных к рассмотрению парламентом.

В свою очередь Наталия Рубан, директор департамента аудита Государственной фискальной службы Украины, рассказала о первоочередных задачах ГФС. В частности, на повестке дня — автоматизация всех процессов. «Это позволит исключить человеческий фактор и минимизировать контакт.

Александра Яновская, первый секретарь представительства Европейского Союза в Украине, и Руслан Лазаренко, советник по вопросам государственных финансов немецкого общества по международному сотрудничеству, рассказали о поддержке международных институций в реформе налоговой системы. «Главный фундамент — персонал налоговой администрации», — уверен г-н Лазаренко.

Возвращаясь к проблеме смены налогового законодательства, Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, сообщил, что только 34% законопроектов, разработанных правительством, принимаются парламентом. «Реформу необходимо проводить каждый день, так как мировые тенденции не стоят на месте. Не стоит на месте и Украина», — отметил он. В частности, несмотря на отсутствие единой позиции в законодательной сфере, прогрессом г-н Катамадзе назвал большую открытость ГФС Украины.

Иренеуш Дерек, председатель Совета Ассоциации украинского бизнеса в Польше, обозначил проблемы, с которыми по-прежнему сталкивается бизнес в Украине. В отличие от Грузии, где весь документооборот происходит в электронном виде, в Украине контакт с налоговиками все еще существенный, поскольку нет политической воли для реформирования этого направления и налоговой системы в целом.