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Евросуд рассмотрел дело о правомерности демонстрации на аварийной полосе дороги в аэропорт

23 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Судья Европейского суда по правам человека от Украины Анна Юдковская на своей страничке вFacebook информирует о принятом решении по делу «United Civil Aviation Trade Union and Csorba v. Hungary». Дело касалось запрета проводить демонстрацию на аварийной полосе дороги, ведущей в международный аэропорт в Будапеште.

Демонстрация была запрещена на основании возможного создания опасности для движения и помех в доступе к аэропорту.

«Четырьмя голосами против трех запрет был признан непропорциональным, — отметила она. — Вместе с двумя коллегами, не соглашаясь с мнением большинства, мы отметили, что «в этом деле соответствующий баланс между различными интересами не мог быть достигнут менее интрузивными мерами, чем запрет демонстрации, поскольку именно место, которого требовали заявители (для демонстрации), исключало принятие мер, достаточных для обеспечения безопасности участников мероприятия и пассажиров проезжающих автомобилей, а также потому, что заявители не сотрудничали с органами власти в выборе альтернативного места расположения».

Таким образом, по ее мнению, данный запрет соответствовал международным стандартам.

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