Сегодня 23 мая 2018 года, 18:11

Киев не обязан брать на себя долги частной компании «Киевэнерго» — В.Прокопив

Вопрос погашения задолженности ПАО «Киевэнерго» за потребленный газ должен решаться параллельно с процессом энергообеспечения столицы. Об этом заявил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, представляя проект решения, предусматривающий, что долговые обязательства по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке ПАО «Киевэнерго» не подлежат передаче и переводу КП «Киевтеплоэнерго».

Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Отмечается, что год назад город принял историческое решение о прекращении соглашения с ПАО «Киевэнерго». Теперь предоставлять услуги по горячему водоснабжению, производству и поставке тепловой энергии киевлянам будет КП «Киевтеплоэнерго». Для этого коммунальное предприятие должно заключить договор о поставках природного газа компанией «Нафтогаз Украины». Однако сегодня такой документ не подписан, поскольку компания «Киевтеплоэнерго» не взяла на себя долговых обязательств «Киевэнерго». Речь идет о почти 5 млрд гривен.

«Мы столкнулись с рисками для стабильного тепло- и водоснабжения города из-за нерешенного вопроса задолженности ПАО «Киевэнерго» за потребленный газ. Структура этой задолженности, а это и долги населения, и возмещение государством предоставленных людям льгот и субсидий, начисленные предприятию штрафы и пеня, свидетельствует о том, что эту проблему необходимо решать путем межсекторальных переговоров. Сегодня коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» только начинает свою деятельность и не имеет ресурса для погашения этих долгов, особенно на фоне масштабных работ по подготовке к отопительному сезону. Город настаивает на том, чтобы два вопроса — поставки газа для Киева и решение проблемы задолженности «Киевэнерго» — решались отдельно», — отметил инициатор соответствующего проекта решения Владимир Прокопив.

«Согласно законодательству, ни коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», ни город не обязаны в данном случае брать на себя накопленные долги частной компании, которой является «Киевэнерго». Значительная часть долга «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» образовалась вследствие неудовлетворительного хозяйствования «Киевэнерго», например, пеня и штрафы. Мы многое изменили в городе к лучшему в последнее время, в частности, значительно уменьшили все долги города. К примеру, внутренний долг в 5,2 млрд грн погашен полностью. Новых долгов мы набирать не будем», — отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

Бюджетная комиссия Киевсовета единогласно поддержала проект решения «О вопросах задолженности перед ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Окончательное решение депутаты должны принять на ближайшем пленарном заседании Киевсовета.