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Суд обязал ГПУ начать расследование по факту вмешательства в деятельность судей ОАС Киева

23 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Печерский районный суд города Киева удовлетворил жалобы судей Окружного административного суда города Киева на бездействие уполномоченных лиц Генеральной прокуратуры Украины по невнесению ими в ЕРДР сведений об уголовном правонарушении, совершенном работниками НАБУ относительно вмешательства в деятельность судебных органов. Суд обязал уполномоченных лиц ГПУ внести сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР и начать досудебное расследование.

Данная информация размещена на сайте Окружного административного суда Киева.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по статье 375 УК Украины (вынесение заведомо неправосудного решения) об обстоятельствах рассмотрения Окружным административным судом города Киева административного дела по иску Романа Насирова к Государственной фискальной службе Украины. Коллегия судей, которая удовлетворила иск, считая, что доводы НАБУ основываются на явно надуманных основаниях и их можно считать не чем иным, как попыткой давления на суд, сообщила Высшему совету правосудия и Генеральной прокуратуре Украины о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия.

Сейчас ВСП еще не рассмотрел данный вопрос. В то же время при рассмотрении Печерским райсудом Киева жалоб судей, письменных возражений ответчика стало известно, что по факту вынесения неправосудного решения САП закрыло уголовное производство в отношении судей Окружного административного суда города Киева. В результате Печерский районный суд города Киева обязал ГПУ внести сведения в ЕРДР об уголовном правонарушении и начать досудебное расследование по факту вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева.

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