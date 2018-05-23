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Сегодня 23 мая 2018 года, 16:28

В четверг эксперты МОТ и ЕС расскажут, как усилить инспекции труда

В четверг, 24 мая 2018 года, совместный проект Европейского Союза и Международной организации труда «Укрепление администрации труда с целью улучшения условий труда и преодоления незадекларированного труда» проведет трехсторонний семинар «Валидация национального профиля по безопасности и гигиене труда. Результаты анализа соответствия национального законодательства ряду директив ЕС по безопасности и гигиене труда и трудовым отношениям».

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам труда.

Во время семинара будут представлены:

- выводы и рекомендации МОТ по усовершенствованию системы безопасности и гигиены труда в Украине;

- анализ соответствия национального законодательства директивам ЕС по безопасности и гигиене труда и трудовым отношениям;

- ключевые рекомендации МОТ по имплементации директив ЕС в национальное законодательство.

Приглашаем представителей СМИ

Место проведения: отель «Русь» (секции А, Е), ул. Госпитальная, 4, Киев.

Время проведения: 24 мая 2018 года, 09.30 — 18.00.

Участники:

- Мартин Шредер, атташе по политическим вопросам в сфере занятости Представительства ЕС в Украине;

- Хуана Мера-Кабелл, первый советник, руководитель отдела экономического сотрудничества, социального и регионального развития представительства ЕС в Украине;

- Ольга Крентовская, первый заместитель министра социальной политики Украины;

- Роман Чернега, председатель Государственной службы Украины по вопросам труда;

- Сергей Савчук, национальный координатор МОТ в Украине;

- Антониу Сантуш, менеджер проекта ЕС-МОТ.