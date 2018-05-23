Сегодня 23 мая 2018 года, 16:28

НКЦБФР впервые вынесла предупреждение торговцам за необеспечение «как можно лучшего результата» для клиента

Уполномоченное лицо Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) рассмотрело два дела по факту непринятия торговцами ценными бумагами ООО «Навигатор-Инвест» и ООО «Спикер-Брок-Инвест» мер с целью получения как можно лучшего результата для своих клиентов. Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Напомним, что в соответствии с требованиями Правил (условий) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами торговцы при выполнении операций с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами обязаны принять все необходимые меры с целью получения как можно лучшего результата для своего клиента, учитывая прежде всего цену, и другие условия — расходы, скорость выполнения, вероятность выполнения и расчета, размер заказа и т.п.

Несмотря на указанное требование, ООО «Спикер-Брок-Инвест» 6 июня 2017 года заключил на внебиржевом рынке в интересах своих клиентов два договора поручения о продаже ценных бумаг ПАО «Укрнафта» по цене 0,25 грн. Хотя в этот же день только на «Украинской бирже» были заключены 11 биржевых контрактов (без учета РЕПО) с ценными бумагами ПАО «Укрнафта» по цене от 111,3 до 115,8 грн. Кроме того, в этот день участниками биржевых торгов было подано 111 заявок на покупку ценных бумаг ПАО «Укрнафта» и 129 заявок на продажу, что свидетельствует о достаточном спросе на них.

Другой торговец ценными бумагами — ООО «Навигатор-Инвест» — 4 октября 2017 года заключил на «Украинской бирже» для клиента два биржевых контракта с ценными бумагами ПАО «Райффайзен Банк Аваль» по цене 0,142 грн. Вместе с тем в течение 4 октября 2017 года биржевой курс ценных бумаг ПАО «Райффайзен Банк Аваль» на указанной бирже составил 0,2823 грн. Кроме того, в этот день участниками биржевых торгов было подано 187 заявок на покупку ценных бумаг ПАО «Райффайзен Банк Аваль» и 166 заявок на продажу, что свидетельствует о достаточном спросе на них по указанной цене.

По результатам рассмотрения дел в связи с реализацией ликвидных акций значительно ниже их рыночной стоимости торговцам ценными бумагами были вынесены предупреждения. В случае повторного нарушения указанных требований к торговцам может быть применена санкция в виде аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.