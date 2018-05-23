Сегодня 23 мая 2018 года, 16:28

Российский закон о криптовалютах прошел первое чтение

Государственная Дума РФ в первом чтении поддержала законопроект «О цифровых финансовых активах», который вводит понятия криптовалют и токенов, а также определяет ключевые различия между ними. Об этом сообщает Pravo.ru.

Закон призван урегулировать отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов (ЦФА), а также при осуществлении прав и исполнении обязанностей по смарт-контрактам. Одна из пяти статей закона полностью посвящена определениям того, что такое майнинг, криптовалюты, токены, смарт-контракты и цифровые кошельки.

По замыслу авторов законопроекта, майнинг — деятельность, направленная на создание криптовалют, будет признаваться предпринимательской деятельностью, если энергопотребление за три месяца превысит установленные правительством лимиты. Таким образом, некоторые домашние «майнеры» смогут не регистрировать ИП.

Токены и криптовалюты будут считаться имуществом. При этом под криптовалютой понимается вид цифрового актива, который создается и учитывается в реестре в соответствии с алгоритмом, а токен — это ЦФА, выпускаемый для привлечения финансирования, и лишь его статус учитывается в блокчейне. То есть криптовалюту майнят, а токены — эмитируют в рамках ICO (Initial coin offering — форма привлечения инвестиций в виде продажи криптовалюты).

Законопроект допускает возможность обмена таких цифровых активов на рубли или иностранную валюту, но порядок и условия таких сделок дополнительно определит центробанк совместно с правительством.