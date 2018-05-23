Сегодня 23 мая 2018 года, 14:46

В Украине презентовали Стратегию гендерного равенства Совета Европы

В Украине презентовали Стратегию гендерного равенства Совета Европы на 2018—2023 годы. Стратегия рассчитана на шесть лет и содержит шесть стратегических целей: препятствование гендерным стереотипам и сексизму и борьба с такими явлениями, предотвращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия, обеспечение равного доступа женщин к правосудию, достижение сбалансированного участия женщин и мужчин в принятии политических и общественных решений, защита прав женщин-мигрантов, женщин-беженцев, женщин и девушек, которые ищут убежище, и реализация стратегии достижения гендерного равенства во всех политиках и мероприятиях.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

«Цели, которые описаны в Стратегии, не являются декларативными. Это активный процесс, который в Украине начался полтора года назад и сейчас успешно воплощается в политиках всех министерств. Украина, не дожидаясь утверждения Стратегии Совета Европы, уже движется в этих шести направлениях», — заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, выступая с приветственной речью на презентации Стратегии. «Впервые в истории Украины вопрос гендерного равенства имеет поддержку на самом высоком политическом уровне и находится среди приоритетных в плане действий правительства на 2018 год», — подчеркнула вице-премьер-министр.

По ее словам, уже сегодня можно говорить о первых результатах. В частности, в Украине увеличивается количество женщин в политике, улучшается доступ к рынку образования и труда, гендерный компонент уже закреплен на законодательном уровне, также продолжается активная работа над обновленным Национальным планом действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность». «Но, несмотря на эту большую и успешную работу, представители «русского мира» через так называемые призывы к защите традиционных семейных ценностей пытаются исказить нашу картину гендерной составляющей. Я убеждена, что в украинском обществе есть достаточное количество людей, которые не позволят исказить реальность, и нам удастся в полной мере реализовать важные направления гендерной политики», — отметила вице-премьер-министр.

«Совет Европы создал Стратегию гендерного равенства, и мы рады сотрудничать с вашей страной на всех возможных уровнях. Мы понимаем, что ситуация в Украине особенно сложная из-за конфликта на востоке, где количество женщин среди жертв чрезвычайно велико. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать ваши усилия по реализации гендерной политики», — заявил специальный советник Генерального секретаря Совета Европы в Украине Режи Брийя.

Представляя Стратегию, правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Украины Екатерина Левченко заявила, что Украина — первая страна, представляющая Стратегию гендерного равенства Совета Европы на национальном уровне. «Идеи, сформулированные в Стратегии, не являются абстрактными, это конкретные планы с конкретными сроками их реализации, нацеленные на противодействие гендерным стереотипам, сексизму, насилию в отношении женщин и т.п. Я убеждена, что гендерное равенство является основой правового, демократического общества», — подчеркнула правительственный уполномоченный.