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Против Google подали иск на сумму 4,3 млрд долларов США в связи с незаконной слежкой

23 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

Google обвинили в незаконной слежке за пользователями более 4 млн владельцев iPhone в Великобритании. В суд подали коллективный иск с требованием взыскать с компании 4,3 млрд долларов США (3,2 млрд фунтов стерлингов). Об этом информирует Pravo.ru.

По информации компании Which, занимающейся исследованиями потребительских рынков, Google обходила настройки конфиденциальности браузера Safari на iPhone с 2011 по 2012 год. Корпорация получила доступ к личным данным людей, разделила их на группы, чтобы рассылать им рекламу.

Google работал с такими категориями: раса, физическая форма, умственные способности, сексуальная ориентация, социальное и финансовое положение, интересы и местонахождение.

Google помещал человека в определенную группу (например, «любители футбола») и потом показывал ему соответствующую рекламу.

«То, что делал Google, было просто против закона. Его действия повлияли на миллионы людей в Англии и Уэльсе, и мы просим судью сделать все возможное для того, чтобы привлечь его к ответственности», — рассказали в компании Which, которая направила в суд иск.

Несколько лет назад Google уже обвиняли в слежке, тогда компанию в итоге оштрафовали на 22,5 млн долларов США.

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