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Дело о попытке подкупа сотрудника НАБУ направлено в суд

23 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Лицу, разоблаченному в предложении неправомерной выгоды сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины в размере 800 тыс. долларов США, сообщено о завершении досудебного расследования и открытии материалов уголовного производства. После ознакомления с ними обвинительный акт в отношении разоблаченного лица будет направлен в суд. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Как установило следствие, это лицо в ноябре 2017 года предложило через посредника должностному Национального бюро (руководителю Главного подразделения детективов) неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов США за изменение правовой квалификации в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляют детективы Национального бюро. В частности, речь шла об изменении квалификации со статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление служебным положением») на статью 358 УК Украины («Подделка документов»), следствием чего должно стать изменение подследственности в уголовном производстве и его направление в другой орган досудебного расследования.

24 ноября того же года лицу, разоблаченному в предложении неправомерной выгоды, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369 УК Украины. В дальнейшем подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 20 млн грн, которая была внесена им на счета судебной администрации.

Досудебное расследование по данным фактам ведут следователи Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ во взаимодействии с детективами НАБУ.

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