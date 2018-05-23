Суд рассмотрит по сути дело по иску А.Турчинова к журналистам из-за недостоверной информации

22 мая 2018 года в Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное подготовительное судебное заседание по гражданскому делу по иску председателя СНБО Александра Турчинова к ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», ПАО «Телерадиокомпания Люкс», журналистам Денису Бигусу и Надежде Бурдей о защите чести достоинства, деловой репутации и опровержении распространенной недостоверной информации.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
По результатам подготовительного заседания судебное заседание по делу закрыто и назначено рассмотрение дела по сути.
Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 22 июня 2018 года на 14.00 и будет проходить в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г.Киев, Дегтяревская, 31-А.
Сохранить:
Контакты:
Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!
Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: