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Суд рассмотрит по сути дело по иску А.Турчинова к журналистам из-за недостоверной информации

23 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

22 мая 2018 года в Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное подготовительное судебное заседание по гражданскому делу по иску председателя СНБО Александра Турчинова к ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», ПАО «Телерадиокомпания Люкс», журналистам Денису Бигусу и Надежде Бурдей о защите чести достоинства, деловой репутации и опровержении распространенной недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

По результатам подготовительного заседания судебное заседание по делу закрыто и назначено рассмотрение дела по сути.

Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 22 июня 2018 года на 14.00 и будет проходить в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г.Киев, Дегтяревская, 31-А.

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