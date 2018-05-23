Сегодня 23 мая 2018 года, 13:03

Фонд гарантирования вкладов урегулировал электронный доступ к данным об активах ликвидируемого банка

14 мая 2018 года исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц утвердила рекомендованную форму договора о неразглашении потенциальным покупателем информации с ограниченным доступом и банковской тайны (комната данных) (далее — Договор о неразглашении).

Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Этот документ был разработан с целью упрощения доступа потенциальных покупателей к информации об активах (имуществе) ликвидируемых банков, а также для урегулирования правоотношений между банками, которые ликвидируются, и потенциальными покупателями, намеренными приобрести активы таких банков, по соблюдению потенциальными покупателями режима неразглашении информации с ограниченным доступом, банковской тайны и персональных данных, которые стали известны им в ходе изучения инвестиционной привлекательности активов, которые реализуются.

Как известно, Фонд гарантирования вкладов запустил виртуальную комнату данных для раскрытия информации об активах, подлежащих реализации. И чтобы воспользоваться возможностью дистанционного доступа к ней, потенциальным покупателям сначала необходимо заполнить и подать в Фонд гарантирования вкладов (по адресу: г.Киев, ул. Дмитриевская, 18/24) подписанное заявление о присоединении к Договору о неразглашении. Подача потенциальными покупателями такого заявления будет свидетельствовать об автоматическом присоединении к условиям Договора о неразглашении.

К тому же после подписания и подачи в Фонд гарантирования вкладов такого заявления потенциальные покупатели смогут получить доступ ко всем загруженным в виртуальной комнате данным документов относительно активов всех ликвидируемых банков.

С полной версией документа можно ознакомиться по ссылке.