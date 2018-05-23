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Подозреваемый скрылся по вине адвоката и прокурора — пресс-служба суда

23 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

21 мая 2018 года в Ленинский районный суд г.Днепропетровска поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей лицу, подозреваемому в совершении повторного грабежа (часть 2 статьи 186 УК Украины) и находящемуся на условно-досрочном освобождении от наказания за предыдущее преступление.

«Стоит заметить, что указанное событие было освещено в средствах массовой информации, в частности в газете «Вести Приднепровья», что свидетельствует об определенном резонансе данного дела», — уточняют на сайте «Судебная власть Украины».

Однако внесение в суд указанного ходатайства состоялось в последние сутки, то есть менее чем за восемь часов до окончания срока предварительного заключения подозреваемого. При этом прокурор не смог предоставить следственному судье все необходимые материалы и доказательства для надлежащего решения вопроса об избрании меры пресечения.

Вместе с тем защитник обвиняемого после заявления отвода следственному судье самовольно покинул помещение суда до окончания судебного разбирательства. Такие действия защитника вынудили решать вопрос о назначении другого адвоката для рассмотрения заявления об отводе.

В связи с отсутствием адвоката, который уклонился от участия в судебном заседании, дальнейшее рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения оказалось невозможным. В результате в 21.30 этого дня истек срок задержания подозреваемого, что обусловило принятие следственным судьей решения об освобождении его из-под стражи.

В связи с отсутствием защитника рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения было отложено на 10.00 22 мая 2018 года.

Однако 22 мая 2018 года подозреваемый в судебное заседание не явился и причин своей неявки суду не сообщил. Следственным судьей вынесено постановление о принудительном приводе.

Пресс-служба Ленинского районного суда г.Днепропетровска обращает внимание на то, что фактическое самоустранение адвоката от исполнения своих профессиональных обязанностей, несвоевременное внесение ходатайства и ненадлежащая подготовка прокурора к судебному заседанию создали условия для скрывания подозреваемого от досудебного следствия и суда.

Сейчас судом решается вопрос об обращении в компетентные органы для привлечения к ответственности виновных лиц.

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