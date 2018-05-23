Президент опубликовал указ о выходе Украины из договоров СНГ

Указ Президента Украины Петра Порошенко о выходе Украины из ряда международных договоров, подписанных в рамках СНГ, опубликован на официальном сайте главы государства во вторник, 22 мая 2018 года, передает «УП».
Указом №139/2018 вводится в действие решение СНБО «О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств», принятое 2 мая с.г.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Контролировать выполнение указа Президент поручил секретарю СНБО Александру Турчинову.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.
Как уточняет «УП», представители СНГ выразили удивление указом Президента, заявив, что Украине некого отозвать из уставных органов.
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