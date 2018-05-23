Сегодня 23 мая 2018 года, 11:21

Очередной экзамен для получения статуса частного исполнителя сдал только один человек

Квалификационная комиссия частных исполнителей сообщает, что 21 мая 2018 года состоялся квалификационный экзамен для лиц, изъявивших намерение осуществлять деятельность частного исполнителя, и были утверждены его результаты. Такая информация обнародована на сайте Министерства юстиции Украины.

Согласно протоколу заседания Комиссии, по результатам проведения квалификационного экзамена принято решение выдать удостоверение частного исполнителя одному лицу, сдавшему экзамен, и отказать в выдаче соответствующих удостоверений 12 лицам, которые экзамен не сдали. Список данных лиц доступен по ссылке.

Известно, что сдал экзамен претендент по имени Александр Кузь. Согласно данным Единого реестра адвокатов Украины, в 2009 году он стал адвокатом и работал в составе АО «ВИ ВАТЕС».