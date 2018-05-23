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Заседание САУ пройдет 1-2 июня в Одесской области

23 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Заседание Совета адвокатов Украины состоится 1-2 июня 2018 года в Одесской области. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Во время заседания планируется рассмотреть результаты работы Рабочей группы по вопросам имплементации положений Концепции реформирования процедуры сдачи квалификационного экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью. Итоги деятельности представит и Рабочая группа по исследованию вопроса о необходимости установления и утверждения минимального размера выплат на оплату услуг адвоката по предоставлению профессиональной правовой (юридической) помощи. Кроме того, будут обсуждаться итоги деятельности специальной временной комиссии по вопросам финансирования КДКА.

На заседании будет представлен Единый портал аналитики судебной практики Ratio Decidendi.

В проект повестки дня включен вопрос о представительствах НААУ, вопросы деятельности НААУ и функционирования ЕРАУ, а также ряд обращений к САУ.

1 июня — начало регистрации в 10.00, начало работы — с 11:00

2 июня — начало регистрации в 9.00, начало работы — с 10.00

Место проведения: пгт Затока, ул. Лазурная, 77.

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