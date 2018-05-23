Сегодня 23 мая 2018 года, 11:21

МВД о разоблачении коррупции в футболе: впервые к ответственности привлекут организаторов

Полицейская спецоперация, направленная на выявление лиц, причастных к организации «заказных» футбольных матчей, длилась больше года. Об этом 22 мая с.г. сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает сайт МВД Украины.

«Задокументирована противоправная деятельность пяти преступных групп и 35 футбольных клубов. В рамках этого дела Департаментом защиты экономики, Главным следственным управлением Нацполиции и ГПУ проведены 40 обысков на территории 10 областей», — заявил глава МВД.

В настоящее время в украинском футболе существует четыре лиги, в которых принимают участие 52 футбольных клуба. Во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий была собрана доказательственная база в отношении участников и организаторов пяти преступных групп и 35 футбольных клубов, причастных к организации и участию в футбольных матчах с «фиксированным» результатом.

«В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, коммерческие структуры и граждане Украины. Так, оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, следователи Главного следственного управления Нацполиции и ГПУ установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных «схемах» и причастны к совершению преступлений более чем в 57 эпизодах», — отметил Арсен Аваков.

Счета «договорного» матча заранее были известны их организаторам еще до его начала. На таких матчах участники преступных групп могли быстро заработать большие деньги. Зная будущий результат игры, они, лично или через доверенных лиц, делали ставки на ресурсах букмекерских контор, зарегистрированных в странах Азии. «Футбольный бизнес» приносил организаторам «заказных» матчей огромные доходы. В игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 млн долларов США в год. Следует отметить, что в связи с анонимностью, непрозрачностью и бесконтрольностью именно азиатский игровой рынок является наиболее популярным среди заказчиков договорных матчей, отмечается в релизе МВД.

С целью собственного обогащения организаторы принимали все меры, чтобы матч закончился с необходимым им результатом: от подкупа игроков, арбитров, владельцев клубов до запугивания и угроз. Суммы «вознаграждений» за победу в матче или «ничью» колебались от 30 до 100 000 гривен.

«Так, например, представитель ПФК «Сумы» предложил арбитру 30 000 гривен за «ничью» и 100 тыс. гривен за победу клуба в матче ПФК «Сумы» — ФК «Волынь». В дальнейшем данный клуб стал победителем, а арбитр получил обещанное «вознаграждение». Встреча состоялась в заведении общественного питания на следующий день после футбольного матча, во время которой представитель футбольного клуба передал арбитру 3900 долларов США неправомерной выгоды», — сообщил министр внутренних дел.

По его словам, также задокументирована противоправная деятельность и представителей МФК «Николаев». В этом случае за победу в матче МФК «Николаев» — ФК «Гелиос» арбитру были перечислены на карточный счет 50 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Лицам организаторов планируется сообщить о подозрении по части 4 статьи 368-3 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и части 1 статьи 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) Уголовного кодекса Украины.

«Это первый случай в Украине, когда к ответственности будут привлечены не только игроки футбольных клубов, но и организаторы. Работники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и при содействии Федерации футбола Украины приложили максимум усилий, чтобы имеющие отношение к «футбольному бизнесу» лица понесли наказание», — резюмируется в сообщении МВД.