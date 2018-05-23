Сегодня 23 мая 2018 года, 09:38

Евросуд: мораторий на продажу земли ограничивает право собственности

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда. В частности, соответствующее решение ЕСПЧ принял по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины», передает «РБК-Украина».

Заявители из Ивано-Франковска и Тернополя, которые владеют земельными участками (получают ренту в натуральном и денежном выражении), пытались обжаловать мораторий на продажу земли. В итоге ЕСПЧ признал, что мораторий на продажу земли в Украину нарушает право собственности.

Ключевым фактором для принятия такого решения стало то, что Украина ставила задачу разрешить покупку и продажу сельскохозяйственных угодий при создании соответствующего рынка. Однако мораторий несколько раз был продлен, что показывает отсутствие согласованности со стороны властей.

Суд также принял к сведению аргументы правительства о необходимости моратория, чтобы предотвратить обнищание сельского населения, сосредоточение земли в руках крупного бизнеса, в том числе для выведения ее из культивации. Однако первый аргумент не учитывал тот факт, что заявители жили в городе и не хотели обрабатывать землю. А предотвратить другие негативные последствия правительство могло бы с помощью других законов, в том числе тех, которые уже предлагается принять.

Кроме того, суд подчеркивает, что решение касается общей законодательной ситуации в Украине и не ограничивается только заявителями. Таким образом, он рекомендует принять соответствующие законодательные или другие меры для обеспечения справедливого баланса между интересами владельцев фермерских хозяйств и сообщества. Также суд подчеркивает, что его решение не требует немедленного введения рынка земли, а государство свободно в выборе соответствующих мер. Напомним: 7 декабря 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу сельхозземель, который будет действовать минимум до 1 января 2019 года.