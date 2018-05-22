Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 мая 2018 года, 18:16

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Партнер АО Arzinger Анна Зоря проанализировала, какие вопросы могут быть урегулированы в корпоративных договорах, заключаемых в Украине

22 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

О том, какие вопросы могут быть урегулированы в корпоративных договорах согласно украинскому законодательству, слушателям Legal High School в рамках модуля «Shareholders’ agreements: о чем могут договориться акционеры» рассказала партнер АО Arzinger Анна Зоря.

Основными законодательными актами, регулирующими корпоративные договоры в Украине, являются Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров» (Закон о корпоративных договорах), Закон Украины «Об акционерных обществах», Закон Украины «О хозяйственных обществах» и Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Важным аспектом, по словам Анны Зори, является то, что с 17 июля этого года (с момента вступления в силу Закона «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью») для обществ с ограниченной ответственностью закон о корпоративных договорах утрачивает силу.

Лектор остановилась на особенностях корпоративного договора. Одна из них заключается в том, что содержание договора является непубличным. В этой связи г-жа Зоря отметила, что до 17 июня этого года для ООО сведения о самом факте заключения такого договора, его сроке и сторонах должны подаваться обществу, а после вступления в силу Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» такие требования упраздняются. В то же время в отношении публичного акционерного общества факт заключения договора, его срок и стороны раскрываются как особая информация об эмитенте (сроки, порядок и формы раскрытия устанавливаются НКЦБФР), а для государственных и коммунальных компаний договор обнародуется путем размещения на сайте.

В числе особенностей лектор назвала также следующие: для приобретения таким договором юридической силы не обязательно, чтобы все участники (акционеры) общества выступали стороной договора. Договор является обязательным лишь для его сторон. С «кредиторами» могут заключаться квазикорпоративные договоры. Корпоративный договор обладает наивысшей мерой диспозитивности, так как представляет собой конструкцию обязательственного права (свобода договора).

По словам Анны Зори, корпоративный договор является безвозмездным и составляется в письменной форме, а нарушение этих условий влечет за собой его ничтожность. Такой договор может быть как срочным, так и бессрочным.

Также лектор подчеркнула, что, несмотря на действие принципа свободы договора, корпоративный договор не может вступать в противоречие с законом и уставом хозяйственного общества. Чтобы сделать управление компанией более эффективным, следует унифицировать положения корпоративного договора с уставом. Важная особенность такого договора связана с возможностью прописывать в нем конструкции, наличие которых в уставе невозможно (tag-along, drag-along, etc.).

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 21 (1065) от 22/05/18 Свежий номер

Земельное право

№ 21 (1065)
Государство и юристы

Вводный курс

Отрасли практики

По образу и пособию

Судебная практика

Разобрать на алименты

Тема номера:

Добычное дело

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом