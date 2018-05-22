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Сегодня 22 мая 2018 года, 19:58

НАПК проверит декларации судьи, прокуроров и сотрудницы Минюста

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще пяти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 и 2017 годы. Также приняты решения о продлении срока проверки 15 субъектов декларирования и о результатах осуществления полной проверки в отношении семи человек.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Среди субъектов декларирования, в отношении которых будет проведена проверка. оказались следующие лица:

- Богдан Воронин, прокурор Ильичевской местной прокуратуры Одесской области (за 2017 год),

- Виталий Давний, судья Апелляционного суда Черновицкой области (декларации за 2015—2017 годы),

- Алиса Оскирко, начальник отдела аккредитации и мониторинга субъектов государственной регистрации Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины (за 2016 год),

- Иван Царь, прокурор отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей региональной прокуратуры следственного управления прокуратуры Закарпатской области (за 2017 год (исправленная)).

Также решения о результатах осуществления полной проверки деклараций приняты в отношении таких лиц:

- Валерии Гонтаревой, главы Национального банка Украины (за 2016 год),

- Дмитрия Овчарова, заместителя командира роты Управления патрульной полиции в городе Харькове Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины (за 2016 год),

- Александра Таварткиладзе, судьи Апелляционного суда Одесской области (за 2016 год) и др.