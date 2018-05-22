НАПК проверит декларации судьи, прокуроров и сотрудницы Минюста

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще пяти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 и 2017 годы. Также приняты решения о продлении срока проверки 15 субъектов декларирования и о результатах осуществления полной проверки в отношении семи человек.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Среди субъектов декларирования, в отношении которых будет проведена проверка. оказались следующие лица:
- Богдан Воронин, прокурор Ильичевской местной прокуратуры Одесской области (за 2017 год),
- Виталий Давний, судья Апелляционного суда Черновицкой области (декларации за 2015—2017 годы),
- Алиса Оскирко, начальник отдела аккредитации и мониторинга субъектов государственной регистрации Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины (за 2016 год),
- Иван Царь, прокурор отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей региональной прокуратуры следственного управления прокуратуры Закарпатской области (за 2017 год (исправленная)).
Также решения о результатах осуществления полной проверки деклараций приняты в отношении таких лиц:
- Валерии Гонтаревой, главы Национального банка Украины (за 2016 год),
- Дмитрия Овчарова, заместителя командира роты Управления патрульной полиции в городе Харькове Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины (за 2016 год),
- Александра Таварткиладзе, судьи Апелляционного суда Одесской области (за 2016 год) и др.
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