В Днепре задержан сотрудник ГФС, предоставивший кооперативу «льготы» на 12 млн грн

Разоблачены должностные лица Государственной фискальной службы, действия которых нанесли государству ущерб в сумме более 12 млн грн. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
Прокуратурой Днепропетровской области совместно с работниками Управления внутренней безопасности территориальных органов ГФС и Управления защиты экономики Нацполиции в области разоблачены главный государственный ревизор-инспектор и заместитель начальника одного из отделов районной в г.Днепре Государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в области в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).
Отмечается, что в течение 2015—2016 годов сельскохозяйственный производственный кооператив, используя специальный режим налогообложения, осуществлял операции по поставке молочной продукции, хотя фактически определенным законодательством критериям данная категория налогоплательщиков не соответствует и не является производителем молочной продукции. В результате использования спецрежима налогообложения предприятие не доплатило в бюджет денежные средства в сумме более 12,2 млн грн.
При проведении камеральных проверок налоговой отчетности по уплате предприятием налога на добавленную стоимость должностные лица ГУ ГФС в области умышленно нарушили требования Налогового кодекса Украины, исказив налоговую отчетность, чем нанесли государству ущерб на указанную сумму.
Теперь им сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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