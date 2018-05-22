Сегодня 22 мая 2018 года, 18:15

В Днепре задержан сотрудник ГФС, предоставивший кооперативу «льготы» на 12 млн грн

Разоблачены должностные лица Государственной фискальной службы, действия которых нанесли государству ущерб в сумме более 12 млн грн. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Прокуратурой Днепропетровской области совместно с работниками Управления внутренней безопасности территориальных органов ГФС и Управления защиты экономики Нацполиции в области разоблачены главный государственный ревизор-инспектор и заместитель начальника одного из отделов районной в г.Днепре Государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в области в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

Отмечается, что в течение 2015—2016 годов сельскохозяйственный производственный кооператив, используя специальный режим налогообложения, осуществлял операции по поставке молочной продукции, хотя фактически определенным законодательством критериям данная категория налогоплательщиков не соответствует и не является производителем молочной продукции. В результате использования спецрежима налогообложения предприятие не доплатило в бюджет денежные средства в сумме более 12,2 млн грн.

При проведении камеральных проверок налоговой отчетности по уплате предприятием налога на добавленную стоимость должностные лица ГУ ГФС в области умышленно нарушили требования Налогового кодекса Украины, исказив налоговую отчетность, чем нанесли государству ущерб на указанную сумму.

Теперь им сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.