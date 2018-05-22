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Выписка рецептов будет осуществляться по новым правилам

22 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

В Украине вступили в действие новые требования к выписке рецептов на все лекарства, кроме наркотических и психотропных, и медицинские изделия. Об этом сообщает «УП».

Главные изменения касаются нормативного регулирования введения системы электронного рецепта. Пока эта система постепенно внедряется, врачи будут заполнять новые поля на бумажных бланках. Кроме того, новые правила дают право выписывать рецепты врачам, осуществляющим медицинскую практику как физические лица — предприниматели.

Отныне рецепты на все лекарства, кроме психотропных и наркотических, должны содержать следующую информацию:

- наименование учреждения здравоохранения или Ф.И.О. ФЛП;

- адрес учреждения здравоохранения или ФЛП;

- код ЕГРПОУ/регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

- реквизиты лицензии на медицинскую практику или решения органа лицензирования.

Красный штамп «Стоимость подлежит возмещению» заменен на новое дополнительное поле в рецепте «Источник финансирования».

В нем должны указать название правительственной или муниципальной программы для льготного отпуска лекарственных средств. Это поле в электронном рецепте позволит более четко контролировать выполнение правительственных и региональных программ.

В сведениях о пациенте врач должен указать фамилию, инициалы и возраст пациента, а также номер его амбулаторной или стационарной карты. Номер карточки позволяет проследить историю лечения пациента со всеми данными о нем в системе E-health.

Также он поможет избежать путаницы в случае, если различные пациенты будут иметь одинаковые имена и дату рождения. Название лекарственного средства указывается на латинском языке под названием действующего вещества (международным непатентованным названием).

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