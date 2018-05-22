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1 июня отечественные и международные эксперты обсудят достижения и дальнейшие шаги судебной реформы

22 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика
Регистрация на Конференцию заканчивается 25 мая 2018 года Регистрация на Конференцию заканчивается 25 мая 2018 года

2 июня с.г. исполнится ровно два года с момента, когда парламент заложил законодательный фундамент для проведения судебной реформы в Украине, внеся изменения в Конституцию Украины в части правосудия и приняв имплементационный Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей». В преддверии этой даты в Киеве состоится масштабное экспертное обсуждение, в ходе которого отечественные и международные специалисты подведут итоги судебной реформы и обсудят перспективы дальнейшего усовершенствования сферы правосудия и смежных правовых институтов.

1 июня 2018 года Совет по вопросам судебной реформы совместно с Верховным Судом и Проектом Совета Европы «Поддержка исполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека» при информационной поддержке газеты «Юридическая практика» проведет конференцию «Судебная реформа в Украине: достижения и дальнейшие шаги». Участники мероприятия — международные и украинские эксперты, среди которых — члены Совета по вопросам судебной реформы, представители судебной системы, в том числе Верховного Суда, общественности, известные ученые и адвокаты, сфокусируются на таких блоках вопросов:

• Конституция Украины — фундамент независимого правосудия

• Новый Верховный Суд: путь к верховенству права в Украине

• Квалификационные процедуры — залог формирования высокопрофессионального и добропорядочного судейского корпуса

• Дисциплинарные процедуры: пределы независимости и ответственности судебной власти.

Принять участие в мероприятии можно, заполнив регистрационную форму по ссылке.

Регистрация на Конференцию завершается 25 мая с.г. в 18.00.

В связи с ограниченным количеством мест оргкомитет Конференции оставляет за собой право подтверждения регистрации участника по электронной почте и/или по телефону.

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