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Около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством, раскрываются, но граждане не всегда подают заявления

Киберполиция раскрывает около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк, рассказывая о результатах работы подразделения в сфере противодействия пиратству и кибермошенничеству. Такую информацию передает сайт МВД Украины.

По словам С.Демедюка, сейчас к компетенции киберполиции относится расследование дел, связанных с кибермошенничеством, в том числе фишинговыми сайтами и клонами сайтов крупных компаний.

«В этом направлении у нас уже очень много положительной практики, мы научились гораздо быстрее определять источники подобных угроз, чем два года назад, когда только начинали работу. Если говорить в процентном соотношении, то сегодня у нас около 80% раскрытия таких преступлений», — сообщил Сергей Демедюк.

Он также отметил, что мошенничество — это преступление частного обвинения, поэтому полиция расследует только те случаи, о которых граждане сообщают в правоохранительные органы. Однако очень многие граждане по разным причинам — из-за небольшого ущерба, нанесенного киберпреступниками, или из-за недоверия к киберполиции — не обращаются с заявлениями.

«Проблема в том, что кибермошенничество нацелено на малые суммы, но разрабатывается так, чтобы охватить как можно больше пользователей. Именно масштабность таких преступлений и пассивность наших пользователей приводят к тому, что преступники в Украине зарабатывают большие деньги», — отметил руководитель Департамента киберполиции.