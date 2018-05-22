На сайте НААУ доступны аналитические отчеты Комитета защиты прав адвокатов

Комитет защиты прав адвокатов Национальной ассоциации адвокатов Украины публикует аналитические отчеты по итогам двух публичных мероприятий, которые проводил совместно с партнерами с целью обсуждения наиболее распространенных случаев нарушения профессиональных прав и выработки механизмов противодействия давлению на адвокатов со стороны правоохранительных органов.
Об этом сообщается на сайте НААУ.
В сборниках содержатся доклады участников круглого стола «Игра вне правил: проблемные вопросы предъявления подозрения специальному субъекту и его обоснованность». Дискуссия была посвящена различным подходам применения положений Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и Уголовного процессуального кодекса, которыми установлен порядок вручения подозрения адвокатам.
Второй сборник составлен по результатам круглого стола «Права адвокатов и гарантии адвокатской деятельности в контексте судебной реформы».
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