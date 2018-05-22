Сегодня 22 мая 2018 года, 14:50

«Сумма сделок выросла на 57%» — презентованы итоги исследования украинского рынка M&A

В Киеве состоялся круглый стол «M&A в Украине: поворотный момент», в ходе которого представлены итоги комплексного исследования украинского рынка слияний и поглощений в 2017 году — совместного проекта специализированного информационно-аналитического ресурса Mergermarket (Великобритания) и юридической фирмы Aequo.

Презентуя результаты исследования, Денис Лысенко, управляющий партнер Aequo, отметил положительный тренд: количество публичных сделок увеличилось до 44, при этом сумма сделок выросла на 57% (крупнейшая сделка — покупка «Кернелом» компании «Украинские аграрные инвестиции»). Большинство сделок заключалось между украинскими субъектами. Наибольшее количество сделок было заключено в банковском секторе и агробизнесе, активны были сферы энергетики, природных ресурсов и ТМТ. Ожидается, что M&A-активность будет расти и в 2018 году. По мнению Дениса Лысенко, это свидетельствует о стабилизации экономической ситуации в Украине, включая стабилизацию валютного курса.

Участники круглого стола сосредоточились на анализе факторов, оказывающих влияние на украинский рынок M&A. В частности, обсудили последствия реформы корпоративного законодательства для бизнеса, первый опыт squeeze-out/sell-out и трансформации публичных компаний, а также перспективы приватизации и активизации рынка M&A в Украине.

«НКЦБФР внедряет большую реформу, помимо изменения корпоративного законодательства это также планы по перезапуску фондового рынка — все это влияет на публичные M&A», — прокомментировала модератор Анна Бабич, партнер Aequo, передавая слово Тимуру Хромаеву, главе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Г-н Хромаев детально рассказал об инициативах и приоритетах Комиссии, обратив, в частности, внимание на важность раскрытия информации о публичных компаниях. Он также прокомментировал инициативы по развитию инфраструктуры рынка. «Мы стимулируем рынок, чтобы создать условия для накопления украинского капитала», — отметил г-н Хромаев.

Брайан Бест, управляющий директор, руководитель инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital, комментируя приоритеты инвесторов и перспективы украинской приватизации, отметил повышение интереса иностранных инвесторов к Украине, одновременно подтвердив, что большинство сделок по-прежнему являются локальными. А говоря о приоритетах инвесторов, он обратил внимание на сектор недвижимости — цены достаточно привлекательны, рынок стабильный, одним из факторов активности является большое количество объектов, находящихся в залоге у банков. Г-н Бест также высоко оценил перспективы приватизации в энергетическом секторе Украины, обратив, в частности, внимание на интерес инвесторов к облэнерго.

В продолжение дискуссии Дэниел Казенс, партнер Linklaters, поделился свои видением глобального рынка M&A и рынка M&A Центральной и Восточной Европы, включая Украину. По его словам, глобальный рынок M&A бурно развивается, 2017 год был рекордным по сумме сделок. Самым активным при этом является ТМТ-сектор. В географическом разрезе наибольшее количество сделок все еще приходится на Америку, в то же время доля Европы имеет тенденцию к увеличению. «Вернулось время мегасделок», — прокомментировал г-н Казенс.

Переходя к анализу рынка Центральной и Восточной Европы (включая РФ и Турцию), Дэниел Казенс отметил, что по статистике самым активным был 2016 год, в 2017-м динамика несколько замедлилась. По сумме самыми активными были финансовый сектор, сферы энергетики и недвижимости, а наибольшее количество сделок было заключено в сфере ТМТ. Что касается украинских M&A, то по количеству страна входит в топ-3 в регионе, но суммы сделок при этом достаточно небольшие.

А комментируя вопрос права, применяемого к сделкам, г-н Казенс отметил, что в крупных проектах оправдано применение английского права. Денис Лысенко добавил, что этому способствует также структурирование сделок через иностранные юрисдикции.