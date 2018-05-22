Сегодня в полиции расскажут о разоблачении коррупции в футболе

Во вторник, 22 мая 2018 года, состоится брифинг по проведению Нацполицией масштабной спецоперации по делу о коррупции в футболе. Речь идет о выявлении лиц, причастных к организации «заказных» футбольных матчей, сообщается на сайте МВД Украины.
В брифинге примут участие председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, заместитель председателя Нацполиции — начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец, первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, председатель Федерации футбола Украины Андрей Павелко, первый вице-президент главы ФФУ Назар Холодницкий.
Время проведения: 15.00. Место проведения: Киев, ул. Богомольца, 10.
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