9 июня НААУ проведет практикум по налогам при участии судей КАС ВС

9 июня с.г. Национальная ассоциация адвокатов Украины совместно с партнерами проведет правовой практикум на тему «Особенности рассмотрения Кассационным административным судом в составе Верховного Суда дел по налогам и сборам».
Спикерами практикума выступят судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда:
- Раиса Ханова — судья Верховного Суда в Кассационном административном суде, секретарь судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим платежам, к.ю.н., заслуженный юрист Украины;
- Игорь Олендер — судья Верховного Суда в Кассационном административном суде, к.ю.н.;
- Валентина Юрченко — судья Верховного Суда в Кассационном административном суде, к.ю.н.;
- Вячеслав Хохуляк — судья Верховного Суда в Кассационном административном суде, д.ю.н.;
Во время мероприятия будут освещены такие темы, как налог на прибыль в свете судебной практики, основные изменения в вопросе доказательств и доказывания в налоговых спорах; процессуальные сроки в налоговых делах; реальность хозяйственных операций; правовые позиции КАС по делам о земельных налогах и сборах; выводы Большой Палаты Верховного Суда и т.д.
Практикум аккредитован Экспертным советом по вопросам аккредитации и сертификации при НААУ. Адвокаты-участники получат сертификат по повышению квалификации и зачисление пяти баллов.
Мероприятие состоится 9 июня 2018 года с 9.30 до 16.00 по адресу: Киев, ул. Большая Житомирская, 33 (Торгово-промышленная палата Украины).
Условия участия доступны по ссылке на сайте НААУ.
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