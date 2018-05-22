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9 июня НААУ проведет практикум по налогам при участии судей КАС ВС

22 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

9 июня с.г. Национальная ассоциация адвокатов Украины совместно с партнерами проведет правовой практикум на тему «Особенности рассмотрения Кассационным административным судом в составе Верховного Суда дел по налогам и сборам».

Спикерами практикума выступят судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда:

- Раиса Ханова — судья Верховного Суда в Кассационном административном суде, секретарь судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим платежам, к.ю.н., заслуженный юрист Украины;

- Игорь Олендер — судья Верховного Суда в Кассационном административном суде, к.ю.н.;

- Валентина Юрченко — судья Верховного Суда в Кассационном административном суде, к.ю.н.;

- Вячеслав Хохуляк — судья Верховного Суда в Кассационном административном суде, д.ю.н.;

Во время мероприятия будут освещены такие темы, как налог на прибыль в свете судебной практики, основные изменения в вопросе доказательств и доказывания в налоговых спорах; процессуальные сроки в налоговых делах; реальность хозяйственных операций; правовые позиции КАС по делам о земельных налогах и сборах; выводы Большой Палаты Верховного Суда и т.д.

Практикум аккредитован Экспертным советом по вопросам аккредитации и сертификации при НААУ. Адвокаты-участники получат сертификат по повышению квалификации и зачисление пяти баллов.

Мероприятие состоится 9 июня 2018 года с 9.30 до 16.00 по адресу: Киев, ул. Большая Житомирская, 33 (Торгово-промышленная палата Украины).

Условия участия доступны по ссылке на сайте НААУ.

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