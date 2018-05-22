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В России принят закон о противодействии санкциям

22 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Государственная Дума РФ приняла законопроект о санкциях в ответ на «недружественные действия» США и других стран. Об этом сообщает российское издание Meduza, передает «УП».

Отмечается, что в финальной редакции законопроекта нет упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции. Хотя в предыдущей редакции такой перечень был, в частности, указывалось, что в РФ могут запретить ввоз лекарств, медтехники и прочего.

В окончательной редакции документ дает возможность правительству РФ запретить ввоз любой продукции и сырья, за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Кроме того, сообщается, что ограничения не будут распространяться на товары, которые ввозят россияне и/или иностранцы для личного пользования.

Также в издании добавляют, что одновременно с законопроектом о санкциях в Госдуме рассматривался и был принят в первом чтении закон об уголовной ответственности за соблюдение санкций, введенных в отношении России.

Отмечается, что документ вызвал многочисленную критику, в том числе со стороны Совета по правам человека и Российского союза промышленников и предпринимателей, после чего его второе чтение было отложено.

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