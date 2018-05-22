Сегодня 22 мая 2018 года, 14:51

Председатель Обуховского райсуда заявляет о вмешательстве в его деятельность со стороны адвоката

Председатель Обуховского районного суда Киевской области Максим Кравченко сообщил о вмешательстве в его деятельность со стороны адвоката. В сообщении отмечается, что в производстве судьи находятся гражданские дела по иску ПАО «Центрэнерго» о возмещении морального вреда. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Судья информирует, что во всех гражданских делах представителем истцов является адвокат – директор частного предприятия «Юридическая фирма «Императив плюс», который также является одним из представителей истцов по гражданским делам по иску почти шестисот жителей Васильковского района к ООО «Бытремстройматериалы», ООО «БРСМ-нефть», ООО «Укртрансойл-2009», ООО «Парком Транс» о возмещении морального вреда на общую сумму почти 500 млн гривен, а также по иску более пятисот граждан к ПАО «Центрэнерго» о взыскании средств на общую сумму почти 500 млн гривен.

Судья сообщает, что в указанных гражданских делах, находящихся в его производстве, каждый из истцов просит взыскать в его пользу по 1 843 200 грн возмещения морального вреда.

27 апреля 2018 года судье было передано на рассмотрение заявление об отводе председательствующего судьи в другом гражданском деле по иску к ПАО «Центрэнерго» о возмещении морального вреда.

Во время судебного заседания 3 мая 2018 года заявитель заявил устно и подал письменное заявление о недоверии Максиму Кравченко как судье, к заявлению прилагалось значительное количество документов, хотя, по словам судьи, при этом он указал на отсутствие правовых оснований для подачи такого заявления. Но это заявление не могло быть рассмотрено по сути в силу предписаний части третьей статьи 40 ГПК, утверждает пресс-центр судебной власти Украины.

Из представленных в судебном заседании письменных доказательств и устных объяснений судьи стало известно, что 19 января 2018 года, 6 апреля 2018 года, 20 апреля 2018 года участник дела обращался в Высший совет правосудия с дисциплинарными жалобами, в которых просил привлечь судью к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, судья утверждает, что в Высший совет правосудия были направлены три обращения народных депутатов Украины с аналогичными требованиями по инициативе того же лица.

Также судья сообщает, что 24 января 2018 года лицо обратилось в прокуратуру Киевской области с сообщением об уголовном правонарушении. Постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 февраля 2018 года на должностное лицо прокуратуры Киевской области, уполномоченное на принятие и регистрацию заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, возложена обязанность зарегистрировать заявление гражданина и внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 214 УПК.

По мнению судьи, доводы дисциплинарных жалоб, сообщение о преступлении вполне идентичны и касаются тех же обстоятельств принятия им процессуальных решений об открытии производства, рассмотрения определенных заявлений и ходатайств по гражданским делам.

В обращении судья обращает внимание, что копии дисциплинарных жалоб, определения следственного судьи, сообщение об уголовном правонарушении были представлены при рассмотрении гражданских дел до завершения их рассмотрения по сути.

Судья считает, что 3 мая 2018 года указанное лицо публично во время судебного заседания фактически сообщило, что может прекратить преследовать судью за его позицию в указанных делах при содействии в удовлетворении его исков, предлагая «зарыть топор войны» при условии обеспечения судьей выгодного для лица результата рассмотрения поданных им исков.

Также, по мнению судьи, некоторые участники судебного процесса пытались запугивать других судей для решения целого ряда гражданских дел в пользу одной из сторон, фактически реализовывали угрозы о привлечении судьи к дисциплинарной и уголовной ответственности за вынесение невыгодного судебного решения, составляли жалобы на действия судьи до завершения рассмотрения дела по сути.

Судья указывает, что поскольку истец является участником судебного производства, его заявление о якобы совершении судьей преступления, предусмотренного статьей 375 УК Украины, которое, по его мнению, заключается в вынесении им заведомо неправосудных решений по гражданским делам, было подано им в ГПУ до окончания судебного разбирательства по этому делу. Такое действие, как считает судья, имеет признаки влияния на суд (статья 376 УК Украины).

В связи с изложенным председатель Обуховского районного суда Киевской области Кравченко Максим Владимирович сообщает Высшему совету правосудия о вмешательстве в его деятельность как судьи по осуществлению правосудия, которое, по его мнению, допущено адвокатом.