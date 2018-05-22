Сегодня 22 мая 2018 года, 16:33

Finclub: инвесторов допустили к украинским ценным бумагам

Как сообщается в статье на сайте Finclub , Верховная Рада Украины приняла закон о номинальном держателе — иностранном финансовом посреднике. Такое учреждение имеет право по поручению юрлиц и физлиц открывать счета в ценных бумагах и инвестировать от их имени в активы в других странах. Таким образом, закон открыл нерезидентам путь к покупке активов в Украине через свои счета в ценных бумагах в иностранных банках — глобальных кастодианах. Такие международные банки, как ВNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, Deutsche Bank, HSBC и JP Morgan, смогут стать депозитариями — номинальными держателями украинских бумаг.

«Сегодня иностранные инвесторы для покупки украинских ценных бумаг должны открывать счета в локальном депозитарии, то есть в украинском юрлице. Мы знаем, в какой институциональной среде работаем, и были случаи, когда такие ценные бумаги исчезали, были скандалы даже в позапрошлом году. А глобальные инвесторы доверяют своим держателям ценных бумаг», — объяснил необходимость принятия закона один из его соавторов депутат Павел Ризаненко (БПП).

Помимо решения проблемы доверия к украинскому рынку инвесторам упрощается процедура покупки активов. «Исходя из нашего опыта, сейчас волокита с оформлением всей документации для нерезидентов занимает до трех месяцев. Для вхождения на наш рынок нужны три главные составляющие: инвестиционный счет в локальном банке, счет в ценных бумагах в локальном депозитарии и брокерский договор с локальным брокером, — объясняет руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко. — Определенные документы должны быть переведены на украинский язык и апостилированы, что также занимает время. Директор компании-инвестора должен лично приехать в Украину и пройти верификацию».

В Нацдепозитарии уверяют FinClub, что закон упростит и ускорит процедуры для нерезидентов. «Иностранному инвестору не нужно будет приезжать в Украину для прохождения процедуры верификации. Идентификация собственника ценных бумаг будет осуществляться украинским депозитарным учреждением на основании информации или документов, полученных от номинального держателя. При этом инвестор, заключая договор с номинальным держателем, проходит у него процедуры идентификации и верификации, согласно законодательству страны регистрации номинального держателя (это страны — члены ЕС и/или FATF)», — рассказали в НДУ.

Иностранный кастодиан допустят к работе в Украине, если он будет соответствовать требованиям НКЦБФР. Посредник откроет у себя счет в ценных бумагах для клиента и будет проводить операции на украинском рынке от своего имени. Для этого ему понадобится открыть счет в ценных бумагах в украинском депозитарном учреждении. «С депозитарным учреждением уже будет работать непосредственно НДУ, осуществляя хранение ценных бумаг, обеспечивая проведение депозитарных операций на счету депозитарного учреждения», — отметили в НДУ.

С помощью нового инструмента иностранцы смогут покупать облигации внутреннего госзайма. «Закон открывает доступ на наш рынок широкому кругу иностранных покупателей, и это, безусловно, плюс: гривневый госдолг для правительства является гораздо менее рискованным, чем валютный, и именно к гривневому долгу получат упрощенный доступ иностранцы», — отметила заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.