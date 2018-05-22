Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 мая 2018 года, 13:08

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Руководитель аппарата суда избежал домашнего ареста из-за неправильного названия суда в ходатайстве следователя

22 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

21 мая 2018 года в Ленинский районный суд г.Николаева поступило ходатайство старшего следователя СО СУ ГУНП в Николаевской области о применении меры пресечения в виде домашнего ареста к руководителю аппарата Центрального районного суда г.Николаева Руслана Мизюна, которого подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 УК Украины, а именно: в принятии предложения и получении 19 мая 2018 года неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов США для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Автоматизированной системой документооборота суда указанное ходатайство было распределено на судью Дмитрия Захарченко.

В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство и просил применить меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат подозреваемого заявил отвод судье в связи с тем, что в ходатайстве об избрании меры пресечения неверно указано название суда — «Ингульский». Для решения вопроса о подсудности ходатайство будет направлено в Апелляционный суд Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

№ 20 (1064)
Государство и юристы

Киберэтика

Деловая практика

Рекомендательная участь

Отрасли практики

Знак допроса

Тема номера:

Возвращение строптивого

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом