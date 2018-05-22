Сегодня 22 мая 2018 года, 13:08

Руководитель аппарата суда избежал домашнего ареста из-за неправильного названия суда в ходатайстве следователя

21 мая 2018 года в Ленинский районный суд г.Николаева поступило ходатайство старшего следователя СО СУ ГУНП в Николаевской области о применении меры пресечения в виде домашнего ареста к руководителю аппарата Центрального районного суда г.Николаева Руслана Мизюна, которого подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 УК Украины, а именно: в принятии предложения и получении 19 мая 2018 года неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов США для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Автоматизированной системой документооборота суда указанное ходатайство было распределено на судью Дмитрия Захарченко.

В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство и просил применить меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат подозреваемого заявил отвод судье в связи с тем, что в ходатайстве об избрании меры пресечения неверно указано название суда — «Ингульский». Для решения вопроса о подсудности ходатайство будет направлено в Апелляционный суд Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.