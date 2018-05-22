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Суд постановил взыскать с «Ровноазот» 47 млн долларов США в пользу «Проминвестбанка»

22 мая 2018 года Источник:Finclub

Хозяйственный суд Ровенской области 7 мая с.г. обязал «Ровноазот» выплатить «Проминвестбанку» 45,9 млн долларов США задолженности по кредиту и $1,2 млн просроченных процентов.

Об этом говорится в решении суда, передает Finclub.

В июле 2013 года «Проминвестбанк» выделил другому предприятию Фирташа — «Северодонецкому объединению Азот» кредит на 50 млн долларов США. Поручителем по этому кредиту с февраля 2015 года является «Ровноазот».

Поскольку «Северодонецкое объединение Азот» взятые не себя обязательства по возврату кредита не исполняло, у него образовалась задолженность в размере 45,9 млн долларов США.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств заемщиком «Проминвестбанк» обратился в суд. 7 мая 2018 года суд постановил взыскать с «Ровноазот» заявленную сумму.

Напомним: в конце января Хозяйственный суд Черкасской области обязал черкасский «Азот» выплатить «Проминвестбанку» 46 млн долларов США. «Ровноазот», черкасский «Азот» и «Северодонецкое объединение «Азот» входят в состав химического холдинга Ostchem Holding Дмитрия Фирташа.

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