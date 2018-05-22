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Для получения британской визы бизнесмен Р.Абрамович должен объяснить законность происхождения средств

22 мая 2018 года Источник:UBR

Власти Великобритании обязали российского бизнесмена Романа Абрамовича объяснить законность происхождения всех его средств. Эта процедура необходима для получения новой визы, которая позволит ему вернуться на территорию этой страны, передает UBR со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что Великобритания ввела более жесткие правила получения визы, согласно которым заявитель должен подтвердить, что все его состояние заработано законным путем. При этом сложившаяся ситуация не означает проведения расследования в отношении Абрамовича.

По данным The Bell, у Абрамовича была так называемая инвестиционная виза, которую выдают при вложении в британскую экономику от 2 млн фунтов стерлингов. Срок действия данной визы ограничен тремя годами и четырьмя месяцами, после чего есть возможность ее продлить. Следует отметить, что предыдущая виза Абрамовича перестала действовать в апреле. Накануне, 20 мая, ряд источников в окружении олигарха сообщили, что ему не выдали новую британскую визу. Он не смог посетить финал Кубка Англии с участием принадлежащего ему футбольного клуба «Челси».

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