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Высшая квалификационная комиссия нотариата проведет экзамен в июле

22 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Высшая квалификационная комиссия нотариата при Министерстве юстиции Украины сообщает, что 26 июля 2018 года в 09.00 в помещении Минюста (Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 73) будет проведен квалификационный экзамен для лиц, намеренных его сдавать.

Конечный срок подачи документов в Главное территориальное управление юстиции — до 6 июля 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Минюста.

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