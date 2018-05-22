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Сегодня 22 мая 2018 года, 11:25

Высшая квалификационная комиссия нотариата проведет экзамен в июле

Высшая квалификационная комиссия нотариата при Министерстве юстиции Украины сообщает, что 26 июля 2018 года в 09.00 в помещении Минюста (Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 73) будет проведен квалификационный экзамен для лиц, намеренных его сдавать.

Конечный срок подачи документов в Главное территориальное управление юстиции — до 6 июля 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Минюста.