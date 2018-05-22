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Комитет по вопросам правовой политики утвердил законопроект об Антикоррупционном суде

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

За соответствующее решение члены комитета проголосовали в понедельник, 21 мая 2018 года.

В то же время комитет не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе ключевого — права вето международных экспертов в отношении кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

«Мы поговорили со спикером Верховной Рады, и Андрей Владимирович (Парубий — ред.) предложил, чтобы комитет вынес эти два вопроса за скобки и передал законопроект в сессионный зал. Но параллельно продолжатся консультации по согласованию этих вопросов», — сказал «УП» председатель комитета Руслан Князевич.

Он также сообщил, что в понедельник вечером спикер Андрей Парубий должен был провести скайп-конференцию с представителями МВФ и Венецианской комиссии, где они попытаются согласовать две правки.

Ранее сообщалось, что переговоры спикера Верховной Рады Украины с представителями Венецианской комиссии и авторами законопроекта об Антикоррупционном суде прошли конструктивно, и в ближайшие дни закон обсудят с представителями МВФ.