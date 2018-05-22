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Aequo усиливает команду практики разрешения споров присоединением команды юристов под руководством Е.Перцовой

22 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

ЮФ Aequo рада сообщить об укреплении практики разрешения споров. К команде практики фирмы присоединилась Елена Перцова, советник, а также юристы Сергей Олексин и Вадим Майструк.

Группа юристов под руководством Елены Перцовой специализируется на разрешении корпоративных конфликтов и сложных судебных споров, защите бизнеса от рейдерских захватов, банковских спорах, а также на представительстве интересов бизнеса в спорах с органами государственной власти.

В активе Елены — успешно завершенные проекты по защите бизнеса от рейдерских захватов, споры с Министерством финансов Украины, Госкомиссией в сфере регулирования связи и информатизации, Национальным банком Украины, Государственной авиационной службой Украины, Госкомиссией в сфере регулирования рынков финансовых услуг и другими государственными органами.

Елена является членом Ассоциации юристов Украины, Ассоциации адвокатов Украины, Европейской Бизнес Ассоциации. С 2017 года возглавляет комитет Ассоциации адвокатов Украины по корпоративному праву.

Индустрии: телекоммуникации, авиационный сектор, банковский сектор, энергетика и природные ресурсы.

«Aequo продолжает реализовывать стратегию укрепления практик. Мы уверены, что присоединение признанного эксперта Елены Перцовой и ее команды будет способствовать укреплению лидирующих позиций фирмы на рынке юридических услуг Украины в сфере разрешения споров», — комментирует Денис Лысенко, управляющий партнер Aequo.

«Современные реалии требуют комплексных решений для бизнеса. На сегодняшний день мало быть хорошим юристом — нужно быть надежным советником, понимающим специфику бизнеса и его потребности. Верю, что глубокая индустриальная экспертиза команды Aequo в сотрудничестве с нашей командой будут востребованы среди клиентов и помогут им эффективнее принимать новые вызовы», — комментирует Елена Перцова.

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