Сегодня 22 мая 2018 года, 11:26

Омбудсмен просит РФ срочно освободить Станислава Клыха на гуманитарных основаниях

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой о медицинском обследовании украинского политзаключенного Станислава Клыха. Она просит поспособствовать его освобождению. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского омбудсмена, передает «УП».

Отмечается, что г-жа Денисова получила информацию о том, что состояние физического и психического здоровья гражданина Украины Станислава Клыха, осужденного в Российской Федерации, критически ухудшается.

В связи с этим г-жа Денисова обратилась к омбудсмену РФ с просьбой оказать содействие проведению независимого медицинского освидетельствования осужденного украинскими или иностранными врачами. Также она попросила г-жу Москалькову помочь в срочном освобождении Станислава Клыха на гуманитарных основаниях.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в РФ украинец Станислав Клых написал из Верхнеуральской колонии спецкору «Новой газеты» Павлу Каныгин, что требует перевода в другое учреждение Федеральной службы исполнения наказаний, и отказался от завтрака и обеда.

Как сообщалось, по решению руководства тюрьмы к осужденному применяется принудительное психиатрическое лечение. При этом руководство больницы отказывается сообщить, какие именно препараты к нему применяли и с какой целью.