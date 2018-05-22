Омбудсмен просит РФ срочно освободить Станислава Клыха на гуманитарных основаниях

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой о медицинском обследовании украинского политзаключенного Станислава Клыха. Она просит поспособствовать его освобождению. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского омбудсмена, передает «УП».
Отмечается, что г-жа Денисова получила информацию о том, что состояние физического и психического здоровья гражданина Украины Станислава Клыха, осужденного в Российской Федерации, критически ухудшается.
В связи с этим г-жа Денисова обратилась к омбудсмену РФ с просьбой оказать содействие проведению независимого медицинского освидетельствования осужденного украинскими или иностранными врачами. Также она попросила г-жу Москалькову помочь в срочном освобождении Станислава Клыха на гуманитарных основаниях.
Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в РФ украинец Станислав Клых написал из Верхнеуральской колонии спецкору «Новой газеты» Павлу Каныгин, что требует перевода в другое учреждение Федеральной службы исполнения наказаний, и отказался от завтрака и обеда.
Как сообщалось, по решению руководства тюрьмы к осужденному применяется принудительное психиатрическое лечение. При этом руководство больницы отказывается сообщить, какие именно препараты к нему применяли и с какой целью.
Сохранить:
Контакты:
Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!
Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: