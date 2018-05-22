Сегодня 22 мая 2018 года, 09:43

ВСП критикует идею привлечения судей к ответственности за нарушения, установленные Евросудом

На официальном сайте Высшего совета правосудия обнародован текст решения Высшего совета правосудия, принятого 15 мая 2018 года, о вынесении консультативного заключения относительно законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» (о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи, который принял решение с нарушением границ применения ограничений прав)» (№8302), внесенного на рассмотрение Верховной Рады Украины в порядке законодательной инициативы народным депутатом Украины Сергеем Власенко.

Согласно законопроекту №8302, судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за принятие решения с нарушением статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, которое установлено решением Европейского Суда по правам человека.

«Законопроект №8302 не соответствует требованиям нормотворческой техники, поскольку цель предложенных изменений состоит в урегулировании общественных отношений, которые достаточно и адекватно урегулированы действующим законодательством о статусе судей и не требуют совершенствования», — считают в ВСП.

Как отмечают представители Совета, ошибочные решения необходимо обжаловать в пределах апелляционного производства, а не привлекать судей к индивидуальной ответственности, кроме случаев, когда ошибка возникла вследствие умысла или грубой небрежности со стороны судьи. Прямая зависимость дисциплинарной ответственности судей от отрицательного решения Евросуда по конкретному делу не соответствует международным стандартам в этой сфере, уверены в ВСП.

Заключение доступно по ссылке.