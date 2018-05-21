Сегодня 21 мая 2018 года, 20:03

LHS: Партнер Dentons Адам Мыцык проанализировал влияние рисков на сделки M&A

Адам Мыцык, партнер практики корпоративного права киевского офиса Dentons, выступил в Legal High School с лекцией о влиянии рисков на структурирование сделок M&A. Он отметил, что проекты слияний и поглощений относятся к достаточно высокорисковым и, по статистике McKinsey & Company, более 70% глобальных M&A неудачны. Анализируя причины такой ситуации, г-н Мыцык заявил, что следует учитывать, достиг ли покупатель ожидаемых финансовых, коммерческих или стратегических целей, установленных на момент покупки бизнеса. Среди основных недостатков трансакций лектор выделил недостатки бизнес-логики, непонимание нового бизнеса, риски, связанные с управлением и структурированием сделки, неверную интеграцию приобретенного бизнеса, включая вопросы корпоративного управления.

Среди рисков, свойственных M&A на развивающихся рынках (в контексте FMCG-рынка), Адам Мыцык в первую очередь назвал отсутствие или недостаточность информации об объекте сделки. Зачастую соответствующие проблемы не выявляются в ходе due diligence, и их приходится решать на более поздних стадиях M&A. Это, в частности, завышенная отчетность, отсутствующие дистрибьюторы и клиенты, наличие бизнес-критических политических связей, коррупция, взяточничество, конфликты интересов и репутационные риски от работы с определенными контрагентами, а также традиционные страновые риски: политическая неопределенность, валютные колебания, регуляторные требования, другие юридические и налоговые вопросы.

По словам г-на Мыцыка, с позиции бизнеса, при проведении трансграничного M&A наиболее существенными представляются регуляторные риски, включая специфические отраслевые требования. На втором месте — вопросы налогообложения, которые могут иметь существенные последствия для покупателя. Далее в перечне рисков — юридические ограничения и сложности, а также политические и экономические факторы.

Переходя к роли юридических советников в M&A-трансакциях, лектор отметил, что юристы, представляющие покупателя, должны обращать особое внимание на всестороннее изучение объекта приобретения, его истории и структурирования с целью максимального выявления возможных рисков, вероятности их возникновения, оценки существенности, определения мер их устранения (если допустимо) и возможного реагирования, в том числе путем фиксирования специфических условий (indemnities) в договоре.

В контексте задач юридического советника продавца Адам Мыцык рекомендовал обеспечивать надлежащую допродажную подготовку бизнеса — это максимизирует стоимость, ускоряет работу над трансакцией и повышает шансы ее успешного завершения.

В продолжение лекции партнер Dentons рассказал о типичных рисках M&A с украинским элементом и их отображении в документации сделок.