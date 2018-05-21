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На Волыни приговорили француза за подготовку террористического акта

21 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Коллегия судей Любомльского районного суда Волынской области осудила гражданина Франции Грегуара Муто до шести лет лишения свободы за подготовку террористического акта и попытку контрабанды оружия. Об этом сообщает «Громадське ТБ», передает «Украинская ПРАВДА».

Грегуара Муто задержали 21 мая 2016 года на украинско-польской границе за рулем автомобиля с оружием. Сотрудники СБУ нашли в багажнике пять автоматов Калашникова, более пяти тысяч патронов, два РПГ, 125 килограммов тротила и 100 электродетонаторов.

Все это, по словам главы украинской спецслужбы Василия Грицака, он планировал применить для подрыва мусульманской мечети, еврейской синагоги, мостов, дорог и даже офиса налоговой во Франции во время чемпионата Европы по футболу.

Из материалов уголовного дела стало известно, что оружие французу продал агент СБУ, бывший боец батальона «Азов» Михаил Зубов, с которым Муто познакомился на Донбассе в 2015 году. К тому же в автомобиле Муто перевозил не настоящее оружие, а заранее изготовленные СБУ муляжи.

В суде обвинение представило оперативные аудиозаписи, на которых Г.Муто якобы рассказывает М.Зубову о планах совершения терактов. Впрочем, сам он не подтвердил и не опроверг их аутентичности и вообще отказался от показаний в суде.

Суд также не смог заслушать показания Михаила Зубова, основного свидетеля обвинения, поскольку прошлой весной тот совершил самоубийство.

Суд отказался квалифицировать преступления Муто как групповые, то есть совершенные по предварительному сговору группой лиц, поскольку следствие так и не нашло его сообщников.

Ни прокуратура, ни защита пока не комментируют, будут ли они обжаловать приговор.

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