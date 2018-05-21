На этой неделе первые кандидаты на должности следователей ГБР сдадут тесты на знание законов

Как сообщает правительственный портал, 25 мая 2018 года первые 250 кандидатов на должности следователей Государственного бюро расследований пройдут тестирование на знание законодательства. Это один из этапов квалификационного экзамена в рамках открытого конкурса на 219 должностей центрального аппарата Бюро.
Список кандидатов доступен по ссылке.
Квалификационный экзамен состоится по адресу: ул. Мельникова, 81-Б, Киев.
Информация об условиях регистрации и порядок проведения тестирования будет сообщена дополнительно.
Тесты сдадут 1646 кандидатов, которых конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе. Во время тестирования кандидаты должны ответить на 100 вопросов. Те, кто преодолеет проходной балл, допускаются к следующей части экзамена — выполнению практического задания.
С перечнем тестовых вопросов можно ознакомиться по ссылке.
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