Сегодня 21 мая 2018 года, 16:38

«Процедура приватизации стала более прозрачной и понятной» — Игорь Захаров (ФГИУ)

О тенденциях M&A с украинским элементом в контексте перспектив приватизации слушателям Legal High School рассказал Игорь Захаров, заместитель начальника Управления формирования перечней объектов приватизации Департамента приватизации Фонда государственного имущества Украины. Сделав обзор изменений украинского законодательства, регулирующих процедуры приватизации (в начале года был принят Закон Украины «О приватизации объектов государственной и коммунальной собственности»), он обратил внимание на существенное упрощение всех процессов: сейчас вопросы приватизации регулируются одним профильным законом, сроки подготовки объектов приватизации к продаже сократились в два раза и т.д.

Отметим, что одно из ключевых положений Закона заключается в том, что до 1 января 2021 года приватизационные соглашения (большая приватизация) могут быть подчинены праву Англии и Уэльса.

«В целом процедура приватизации стала более прозрачной и понятной», — подчеркнул г-н Захаров.

По словам докладчика, приватизация сейчас может осуществляться двумя способами: на аукционе либо путем выкупа (если имущество уже находится в аренде) — «все способы направлены на то, чтобы каждый объект мог найти своего собственника и привлечь инвестиции».

Что касается «малой приватизации», то представитель ФГИУ отметил, что в эту категорию попадают достаточно серьезные объекты, по предыдущей классификации относившиеся к стратегическим, и инвесторам целесообразно обратить на них особое внимание. А комментируя «большую приватизацию», он сказал, что в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2018 году, включены 25 объектов, из которых 17 находятся под управлением ФГИУ. По мнению г-на Захарова, реализация плановых поступлений от приватизации осуществима только в случае реализации большой приватизации и при условии слаженной работы всех ведомств. Отдельно спикер рассказал о работе, которая ведется в рамках подготовки приватизации одного из наиболее интересных объектов — «Центрэнерго».

Среди новелл закона г-н Захаров обратил внимание на обязательность привлечения внешних советников к большой приватизации, а также внедрение онлайн-сервисов, обеспечивающих возможность участия в торгах всех заинтересованных лиц. Интересными для инвесторов также представляются нормы, согласно которым ограничен срок возможного обжалования приватизации — до 3 лет и предусмотрены возможности передачи споров на рассмотрение в международный арбитраж.