Сегодня 21 мая 2018 года, 18:20

Организаторы финала ЛЧ: ID-карты фанатов из ЕС «не годятся для въезда на территорию Украины»

Европейские болельщики с ID-картами и без паспортов не смогут попасть на территорию Украины. Об этом на пресс-конференции 21 мая с.г. заявил представитель организаторов, менеджер по транспорту и мобильности во время проведения финалов Лиги чемпионов-2018 Сергей Хижняк, сообщает «Интерфакс-Украина», передает «УП».

«Несмотря на то что граждане ЕС въезжают в Украину без виз, им необходимо иметь с собой паспорт. Они привыкли путешествовать в рамках Шенгенской зоны и ЕС по ID-картам. Но этот документ не годится для въезда на территорию Украины», — сказал он.

С.Хижняк отметил, что те болельщики, которые прилетят с ID-картами, не смогут попасть на футбол.

Вместе с тем для таких фанов аэропорт «Борисполь» организует небольшую «фан-зону» в своем терминале, с экраном и с трансляцией матча.

Также г-н Хижняк сообщил, что о данном обстоятельстве «Реал» и «Ливерпуль» информировали своих болельщиков, когда выдавали им билеты по своей квоте, а туроператоры информировали тех, кто покупал у них туры на финал.