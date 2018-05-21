Сегодня 21 мая 2018 года, 18:20

Необходимо выдвигать к МВФ свои жесткие требования — народный депутат

Украина может последовать примеру Греции и выдвинуть Международному валютному фонду свои условия, чтобы получить более выгодные условия кредитования. Об этом заявил в интервью порталу «Обозреватель» народный депутат от партии «Народный фронт» Александр Кирш, пишет UBR.

По его словам, МВФ требует дальнейшего повышения цены на газ, однако Украина не может себе этого позволить. В связи с этим, говорит нардеп, необходимо торговаться с международной организацией, выдвигая свои жесткие требования.

«Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену на газ, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция», — заявил г-н Кирш.

По его мнению, для международных кредиторов такой сценарий крайне нежелателен, так как Украина является барьером, «отделяющим Запад от России».

Ранее стало известно, что четвертый пересмотр программы сотрудничества Украины с МВФ возможен при условии выполнения выдвинутых ранее требований.