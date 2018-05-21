Отчет TADAT: презентованы ключевые преимущества и недостатки процесса администрирования налогов

Впервые в Украине проведена независимая оценка процесса администрирования налогов TADAT (the Tax Administration Diagnostic Assessment Tool) по методологии, разработанной МВФ, Всемирным банком, Еврокомиссией и странами ЕС. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
В отчете TADAT определены следующие преимущества и недостатки процесса администрирования налогов в Украине.
Преимущества:
• сформированы все условия для своевременной подачи отчетности;
• обеспечены все условия для своевременной уплаты налогов;
• в ГФС сформировано независимое подразделение для налоговых обжалований;
• налоговые органы действуют в соответствии с результатами налоговых споров;
• налоговые органы регулярно публикуют планы и результаты своей деятельности.
Недостатки:
• нет комплексного плана по повышению уровня добровольной уплаты налогов;
• недостаточны меры для помощи плательщикам во избежание ошибок в отчетности и ограниченный контроль за их выявлением;
• методология оценки налоговых рисков является устаревшей и не соответствует современным стандартам;
• слишком высокий уровень накопленных налоговых долгов;
• отсутствует систематический анализ налогового разрыва (tax gap);
• отсутствует процесс автоматизированного обмена информацией налоговых с банками и банками.
Полную версию отчета TADAT английском языке можно скачать по ссылке.
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