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Отчет TADAT: презентованы ключевые преимущества и недостатки процесса администрирования налогов

21 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Впервые в Украине проведена независимая оценка процесса администрирования налогов TADAT (the Tax Administration Diagnostic Assessment Tool) по методологии, разработанной МВФ, Всемирным банком, Еврокомиссией и странами ЕС. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В отчете TADAT определены следующие преимущества и недостатки процесса администрирования налогов в Украине.

Преимущества:

• сформированы все условия для своевременной подачи отчетности;

• обеспечены все условия для своевременной уплаты налогов;

• в ГФС сформировано независимое подразделение для налоговых обжалований;

• налоговые органы действуют в соответствии с результатами налоговых споров;

• налоговые органы регулярно публикуют планы и результаты своей деятельности.

Недостатки:

• нет комплексного плана по повышению уровня добровольной уплаты налогов;

• недостаточны меры для помощи плательщикам во избежание ошибок в отчетности и ограниченный контроль за их выявлением;

• методология оценки налоговых рисков является устаревшей и не соответствует современным стандартам;

• слишком высокий уровень накопленных налоговых долгов;

• отсутствует систематический анализ налогового разрыва (tax gap);

• отсутствует процесс автоматизированного обмена информацией налоговых с банками и банками.

Полную версию отчета TADAT английском языке можно скачать по ссылке.

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